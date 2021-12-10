Депутат Верховной Рады Кива: Вашингтон, Лондон и Киев затевают военную провокацию против России

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10 декабря 2021, 17:26

Фото: Соцсети

Украина, США и Великобритания готовят военную провокацию против России. Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс», ссылаясь на высказывание депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, опубликованное им Telegram-канале.

В частности, Кива написал: «Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией». По мнению депутата, Украина, США и Соединённое королевство надеются убить сразу двух зайцев. Запад получит повод: ввести против России новые санкции и заблокировать «Северный поток — 2», а украинские власти смогут «списать свои провалы, голод и холод … на войну». Кива считает, что «информационная истерия» в западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января является первым этапом этой провокации. Он отметил, что «пик экономического краха» на Украине придётся как раз на январь-февраль 2022 года.

Кива подчеркнул: «Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а в последствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию… Убивать будут для реалистичности по-настоящему… Людей жалко, государства все равно давно уже не существует».

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