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США загонят свой авианосец Harry S. Truman в Балтийское море — чушь

, 15:31 , Специальный корреспондент

США загонят свой авианосец Harry S. Truman в Балтийское море — чушь
Фото: Соцсети

В сети живо обсуждается новая утка Popular Mechanics насчёт того, что ВМС США могут отправить свой авианосец Harry S. Truman к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на границе РФ с Украиной. Большей глупости я давно не слышал.

Стоит сразу оговориться, что большинство западных журналистов пытающихся писать на военные темы, делают это на чудовищно дилетантском уровне. Новое колоссальное в смысле глупости предположение о том, что ВМС США могут загнать свой авианосец Harry S. Truman (класса «НИМИЦ») - очередное тому подтверждение. Но, зачастую «жрецы пера» не сами выдумывают эти «сенсации», а цитируют высказывание политиков, которые также не компетентны в военных вопросах. Кстати, в плане изречения вселенских глупостей западные политики, особенно американские в последнее время изрядно поднаторели. Если даже не рассматривать военную подоплёку этого вопроса, то достаточно и того, что Балтика перегружена морским транспортом различного тоннажа и назначения. Просто поход в неё ударной корабельной группы уже из-за этого проблематичен. Авианосец придётся буквально протаскивать с помощью буксиров через узкие датские проливы. Что создаст трудности для передвижения торговых, круизных и прочих судов.

Поговорим о войне. Для начала, проведём небольшой экскурс в историю, ответим на вопрос: сколько раз вообще в истории авианосцы заходили в Балтийское море? Ни разу. Мало того, что американская авианесущая платформа класса «Нимиц» имеет водоизмещение около 100 000 тонн, её, ещё, всегда сопровождает ударная группа кораблей (дополнительно от 8 до 14 боевых кораблей, плюс к тому - суда обеспечения), что и составляет авианосную ударную группу. Балтика для них - как лужа, где нет места для манёвра и рассредоточения. Эти корабли смогут передвигаться только в плотных боевых или походных порядках. Попав в Балтийское море, они становятся уязвимыми от огня авиации, сухопутных ракетных войск, береговых батарей сил береговой обороны балтийского флота РФ и ЗВО. Их будут расстреливать, как на полигоне.

Кроме того, уже изначально возникает вопрос, - зачем рациональным американцам создавать себе геморрой с посылкой авианосной группой во главе с USS Harry S. Truman в Балтику, когда они совершено спокойно, не напрягаясь могут использовать сухопутные аэродромы всех, без исключения, соседей России? Перебросить ударную авиацию фронтового уровня Штаты могут на авиабазы Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши. Самолёты оперативного и стратегического уровня могут действовать, используя греческие, турецкие, итальянские, немецкие и другие авиабазы НАТО. При этом может быть создана любая по силам группировка - в две, три и более тысяч самолётов. Спрашивается, - зачем американцам и натовскому командованию дополнительное, незначительное по численности, авиакрыло (авиаполк), размещённое на USS Harry S. Truman. Напоминаем, что в составе этой авиационной части около 90 самолётов и вертолётов.

И ещё, Пентагону проще разместить свои истребители, штурмовики, фронтовые бомбардировщики и системы их обеспечения даже на украинских аэродромах, чем использовать свои авианосцы как в Балтийском мое, так и в Чёрном.

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