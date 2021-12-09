Аргументы Недели Армия 13+

Герасимов: Россия будет пресекать любые провокации украинских властей, связанные с применением Киевом силы на Донбассе

, 13:35

Герасимов: Россия будет пресекать любые провокации украинских властей, связанные с применением Киевом силы на Донбассе
Фото: Соцсети

США и страны НАТО провоцируют Украину на активизацию боевых действий на Донбассе поставками вооружений и боевой техники. Россия не намерена воевать с Киевом, но будет решительно пресекать любые провокации с его стороны. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, сказанные в четверг на брифинге с участием военных атташе при посольствах иностранных государств.

В частности, Герасимов заявил: «Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны… Однако, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

По поводу распространяемых на Западе слухов о якобы намерении России воевать с Украиной Валерий Герасимов сказал: «Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество