Герасимов: Россия будет пресекать любые провокации украинских властей, связанные с применением Киевом силы на Донбассе

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9 декабря 2021, 13:35

Фото: Соцсети

США и страны НАТО провоцируют Украину на активизацию боевых действий на Донбассе поставками вооружений и боевой техники. Россия не намерена воевать с Киевом, но будет решительно пресекать любые провокации с его стороны. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, сказанные в четверг на брифинге с участием военных атташе при посольствах иностранных государств.

В частности, Герасимов заявил: «Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны… Однако, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

По поводу распространяемых на Западе слухов о якобы намерении России воевать с Украиной Валерий Герасимов сказал: «Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью».

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