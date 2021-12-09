Более сорока танков «Армата», с новыми боеприпасами для его орудия, поступят в войска только в 2023 году

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9 декабря 2021, 13:27

Фото: Соцсети

Танк «Армата» и выстрелы для его орудия проходят госиспытания, которые завершатся в 2022 году. Ввод в эксплуатацию данной машины будет постепенным. Об этом в интервью новостному агентству «Интерфакс» рассказал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

В частности, зампредседателя ВПК РФ сказал: «Испытания продолжаются. В этом году новые боеприпасы к танку также вышли на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков «Армата» будут переданы в войска после 2023 года». То есть, речь идёт о числе танков, которыми можно укомплектовать батальон - не больше.

Можно констатировать, что принятие на вооружение перспективной платформы значительно задерживается — это минус. Однако, возможно, данный факт позволит хорошо доработать «Армату» - и это явный плюс.

Ельчанинов сообщил, что перевооружение российских бронетанковых войск на Т-14 будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы машин предыдущих поколений.

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