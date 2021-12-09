США разрешили Украине применять «Джавелины» на Донбассе
9 декабря 2021, 00:07
Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотоматериалы, на которых изображены украинские военные с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Джавелин» в зоне проведения операции объединённых сил (ООС) на Донбассе.
В сети появилось сообщение о фиксации на фото украинских солдат с американскими ПТРК «Джавелин» в районе Авдеевки, где украинские силовики проводят военные действия в рамках так называемой ООС. Также, указывается, что американцы дали негласное «добро» на боевое использование этого вооружения против ополчения мятежного Донбасса.
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