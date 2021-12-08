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США перебрасывает свои боевые вертолёты из Греции в Румынию, цель - Россия

, 16:59

США перебрасывает свои боевые вертолёты из Греции в Румынию, цель - Россия
Фото: Соцсети

Вертолеты UH-60 Black Hawk армии США совершают перелёт из Греции в Румынию. 8 и 9 декабря они совершают демонстрационный облёт болгарской территории. Об этом сообщат болгарское агентство новостей.

«Во время полета над Болгарией американские вертолеты совершат посадку на полигоне Ново Село и в аэропорту Бургаса. Полеты будут осуществляться с 8:00 до 18:00», -информирует Минобороны Болгарии.

Сам факт переброски боевых вертолётов на фоне поднятой информационной истерии о якобы намерении Москвы захватить Украину говорит о многом. Во-первых, это выглядит, как демонстрация силы и решимости применить войска для поддержки Киева. Во-вторых, это напоминает, вообще, о приверженности США дипломатии канонерок, поскольку данная акция проходит сразу же после состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом разговора в режиме видеосвязи.

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