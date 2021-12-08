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Французские истребители появились в небе над Чёрным морем

, 16:38

Французские истребители появились в небе над Чёрным морем
Фото: Соцсети

Истребители «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВВС Франции были замечены над акваторией Чёрного моря. Им на встречу были подняты российские самолёты дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа. Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию Национального центра управления обороной РФ.

«АННА-Ньюс» цитирует сообщение Министерства обороны Российской Федерации 8 декабря 2021 года: «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования».

Отвечая на вопрос, - что французские лётчики забыли в регионе, который находится в значительном отдалении от границ Франции, можно выдвинуть предположение, что они решили поплакать над могилами своих соотечественников, погибших в Крыму, во время войны 1853 -1856 годов.

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