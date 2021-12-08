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Babylon Bee: США готовятся бежать из Украины, бросив там оружие и боевую технику

, 16:23

Babylon Bee: США готовятся бежать из Украины, бросив там оружие и боевую технику
Фото: Соцсети

Истерия на тему возможного военного вторжения России на Украину, похоже, достигла апогея. Ранее на Западе и в Незалежной об этом говорили возбуждённо, теперь начали над ней смеяться, а за эту тему взялись сатирические издания. Американский интернет-журнал The Babylon Bee по-своему интерпретировал угрозу США в адрес Москвы на случай, если та решится на военные действия против Украины. Об этом сообщает EADaily.

Здесь прослеживается аналогия со старым советским анекдотом: «пока народ плачет из-за трудностей бытия — это нормально, но, вот когда он, по тому же поводу, начинает смеяться - власть предержащим стоит готовиться к беде». Информация об опасности нападения России на Украину западными политиками и СМИ ещё недавно вызывала крайнюю тревогу в американском и европейском обществе, теперь же над этим начинают смеяться. Новостной портал EADaily цитирует материал американского христианского сатирического издания Babylon Bee: «Поскольку Россия явно вознамерилась напасть на Украину, Байден сегодня выступил с решительным заявлением и предупредил (президента РФ Владимира) Путина, что в этом случае Америка объявит поспешную эвакуацию и оставит оружия на 86 миллиардов долларов…Послушайте, ребята… на сей раз по-настоящему… без шуток… Со мной шутки плохи, — заявил Байден студенистому комку дрожащей слизи на земле, которую по ошибке принял за прессу. — Если Россия вторгнется на Украину, мы пошлем туда кучу солдат. А затем мы немедленно их выведем и побросаем все наше современное оружие. Так что не лезь на рожон, Джек».

Издание Babylon Bee также вставило в свой текст ремарку от имени председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Генерал Марк Милли: «Эта стратегия с успехом опробована на поле боя в Афганистане, и пообещал воспользоваться ею без сожалений, если Россия дерзнет ослушаться США… Если Россия вторгнется, им светят серьезные последствия в виде брошенных специально для них винтовок, пулеметов, приборов ночного видения и вертолетов Black Hawk на миллиарды долларов…Я их предупредил. В смысле, прямо сейчас позвоню в Россию и обо всем им доложу».

Babylon Bee: США готовятся бежать из Украины, бросив там оружие и боевую технику

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