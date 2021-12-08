Минобороны РФ: Вопросы коалиционной безопасности обсуждает Военный комитет ОДКБ

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8 декабря 2021, 15:45

Фото: Соцсети

В заседании Военного комитета(ВК) ОДКБ приняли участие: начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов; начальник Генерального штаба Вооружённых сил Армении Артак Давтян; начальник Генерального штаба Вооружённых сил; первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич; начальник Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии Эрлис Тердикбаев; начальник Генерального штаба Вооружённых сил - первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода; начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Военный комитет ОДКБ определил направления совершенствования военной инфраструктуры на территории Таджикистана. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.



В ходе заседания ВК ОДКБ было определено - как, конкретно, будет совершенствоваться военная инфраструктура объединённых войск коллективных сил Организации Договора на территории Таджикистана. Также, обсудили развитие боевого потенциала на перспективу и на 2022 год, в том числе были рассмотрены приоритеты деятельности. Более того был определён порядок работы «по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций, в том числе по подготовке военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях».

«Обсудили результаты проведения совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». Приняты решения по повышению эффективности управления данным компонентом коллективных сил Организации», - подчеркнул Валерий Герасимов.

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