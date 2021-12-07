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Российско - белорусская группа истребителей пролетела вдоль границы с Польшей

, 19:30

Российско - белорусская группа истребителей пролетела вдоль границы с Польшей
Фото: Соцсети

Истребители ВКС России и ВВС Белоруссии во вторник провели новое совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Белоруссии, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны Белоруссии.

МО РБ информирует: «Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи». В сети появилось видео о том, как российско-белорусская группа самолётов Су-30СМ совершает облёт проблемных частей государственной границы Республики Беларусь.

Эксперты увязывают данное мероприятие с непростой оперативной обстановкой, сложившейся на польско-белорусском и литовско-белорусском участках государственной границы.

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