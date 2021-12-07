Константин Сивков явно ошибается, когда говорит, что ВВС ФРГ могут применить ядерное оружие против войск России

Аргументы Недели → Армия 13+

7 декабря 2021, 18:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военный Эксперт Константин Сивков явно ошибается, когда говорит о том, что ВВС Германии самостоятельно могут применить американское ядерное оружие против российских войск, при каких-то определённых обстоятельствах. При этом возникнет, по мнению Сивкова, локальная ядерная война, в которой Америка формально не примет участие и её территория будет не затронута, поскольку боевые действия охватят только восточную часть Европы. Берусь доказать, что Германия ни при каких обстоятельствах не будет применять американское ядерное оружие против российских войск самостоятельно. И США будут отвечать за любой вариант применения американского ядерного оружия.

В эфире Украина.ру Константин Сивков заявил о якобы предоставлении со стороны США права Германии использовать американское ядерное оружие против России. Более того, Константин Сивков озвучил сценарий, при котором Германия якобы может применить американское ядерное оружие против российских войск. По его мнению, - если Украина предпримет действия, в результате которых на Донбассе начнут массово погибать российские граждане, Москва может предпринять «освобождение Восточных территорий Украины», применив военную силу. В ответ на это, польские войска могут начать боевые действия против Белоруссии. Естественно, что Россия вступит в войну на стороне союзного государства, а это приведёт в действие 5-тый пункт устава НАТО, согласно которого другие страны альянса поддержат Польшу, в том числе и Германия, а ей Америка, по версии Сивкова, уже делегировала право применять американское ядерное оружие, находящееся на хранении ан авиабазе «Рамштайн» (ФРГ). И ВВС Германии могут нанести ядерные удары по российским войскам, которые, судя по всему, будут находится на территории Белоруссии близ польской границы. Таким образом, может возникнуть локальный ядерный конфликт, при котором США остаются в стороне, а ответный удар Москвы будет нанесён только по Германии.

На территории Германии хранятся только тактические водородные авиабомбы В-61, судя по всему, господин Сивков говорил именно об этом ядерном оружии. Для применения данных термоядерных бомб из европейских самолётов приспособлены только Tornado IDS из составов ВВС Германии и Британии, и то - не все.

Начнём с того, что США в принципе не могут делегировать Германии право самостоятельно применять американское ядерное оружие (ЯО), поскольку это идёт в разрез с Договором о нераспространении ЯО от 1968 года. Вашингтон из этого договора не выходил и даже не было проектов, а равно не высказывались никакие инициативные предложения в США на этот счёт. Такое без оглашения и официального участия Конгресса США - невозможно. Поэтому, о самом предположении господина Сивкова, что Штаты делегировали право применять американское ядерное Германии - чушь. Конечно же эксперт в праве высказывать своё мнение, но оно не должно выходить за рамки здравого смысла. То, что США порой идут на нарушение того или иного договора или тот факт, что немецкие министры обороны как нынешняя, так и предыдущая - высказывали пожелание о применения ядерного оружия против России - ровным счётом ничего не значит. Во-первых, распространение Америкой ядерного оружия, которое (чисто гипотетически) будет применено против ВС РФ означает, что США получат за это по полной программе, в виде широкомасштабного ядерного удара по центрам принятия решения, стратегическим объектам, и военным целям — это, как минимум. Во-вторых, не стоит обращать внимание на заявления немецких министров обороны, они политики, которые не могут принимать решения даже на вступление незначительной части ВС ФРГ в военные действия, о применении американского ЯО тут даже речи нет.

Что касается реакции НАТО на возможное вступление в войну против России из-за гипотетической польской пограничной авантюры. Пока бюрократическая система Североатлантического блока примет решение о вступлении в силу пятого пункта устава НАТО, от польской армии останутся только одни воспоминания.

То же касается о возможной инициативе немецких Вооружённых сил. Они не такие уж мощные, как тут некоторым представляется. А главное ФРГ - парламентская республика и решение на вступление в войну будет приниматься Бундестагом, а это весьма и весьма непростой процесс. И скорее всего немецкие парламентарии сочтут, что Польша, затеявшая (гипотетический) приграничный конфликт, сама должна из него выпутываться. Максимум, на что пройдёт Берлин - выступит в качестве посредника в российско-польских мирных переговорах.

Теперь поговорим о технической стороне вопроса. В открытых источниках сказано, что в ВВС ФРГ на вооружении состоит 68 единиц истребителей-бомбардировщиков (или фронтовых бомбардировщиков) Tornado IDS. По общей статистике не более 50% из них может находится в боеготовом состоянии. Если суммировать информацию, которую публикуют: немецкая пресса, немецкие новостные интернет-порталы и блогеры, то получается, что в ВВС Бундесвера (Вооружённые силы ФРГ) в состоянии боеготовности находится от 15% до 25% самолётов от всего парка Люфтваффе. Спроецируем эти данные на германский парк Tornado IDS, получается, что для применяя ядерного оружия Германия сможет наскрести не более 17 машин. Плюс к этому в ВВС ФРГ 141 единица истребителей «Еврофайтеров Тайфун» и 30 тяжёлых истребителей «Торнадо» из них в воздух можно поднять около 40 машин. У поляков около 70 истребителей и фронтовых бомбардировщиков 3-го и 4-го поколения. Из них в воздух смогут подняться не более 25 - 30 машин.

Напоминаем, что В-61-12 — это авиационная планирующая бомба с вариантами мощности боевой части: 0,3, 5, 10 и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для её применения самолёт носитель вынужден будет заходить в зону действия ПВО противника даже при бомбометании с кабрирования. То есть, её применение возможно только при завоевании полного господства в воздухе, с полным подавлением фронтовой системы ПВО противника. У Польши и Германии таких авиационных и прочих возможностей нет. То есть, им просто жизненно будет необходима поддержка ВВС США, а это означает, что Америка должна будет вступить в войну ещё на начальном этапе. То есть, посыл господина Сивкова о планах США остаться в стороне - априори не верен.

Константин Сивков российский военный и общественный деятель, известный военный и политический аналитик, доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем. Экспертное сообщество отмечает его высокую квалифицированность. Однако стремление к генерированию сенсаций порой становится причиной не совсем корректных заявлений. Ко всему вышесказанному хочу добавить высказывание, которое приписывают Сократу: «Платон мне друг, но истина дороже (Amitus Plato, sed magis amica veritas)».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости