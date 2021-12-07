ЗВО вывел войска на полигоны

Войска Западного военного округа (ЗВО) вышли на полигоны в регионах дислокации своих соединений и воинских частей для проведения полевых занятий. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Войсковые части ЗВО вышли на 31 полигон округа. По сообщению пресс-службы ЗВО сейчас в полевых условиях военнослужащие отрабатывают различные нормативы в которых задействованы «боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, танки Т-72Б3, Т-80, Т-80БВМ Т-90, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и др». Кроме того, проводятся учебно-методические сборы со снайперами и гранатометчиками.
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