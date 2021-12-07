Украина вооружается до зубов и влезает глубже в долги перед Западом

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7 декабря 2021, 14:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На мероприятии по празднованию 30-летия ВСУ президент Украины Владимир Зеленский перечислил достижения в военном строительстве в годы его правления и рассказал о перспективах. И действительно военные расходы увеличились, армия Незалежной увеличилась численно, поставки вооружений и боеприпасов от США и стран НАТО увеличились, продолжилось ползучее наступление на Донбассе. Об этом пишет новостной портал «АННА-Ньюс».

«На тридцатилетии со дня создания ВСУ Зеленский дал понять, что Украина продолжит вооружаться. Президент анонсировал начало производства в стране комплекса «Нептун», а также выпуск собственных беспилотников», - сообщает «АННА-Ньюс».

Украинский президент заявил: «Мы начинаем в Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов… Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ «Булат». Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей «Козак 2М.1».

С трибуны такое говорить не сложно, получится ли наладить реальное производство военной техники, вооружений и боеприпасов — это ещё «бабушка надвое сказала». До этого момента все амбициозные проекты практически развалившегося украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) разбивались из-за отсутствия финансирования и политической воли правительства Незалежной. Большинство предприятий по производству многих видов вооружений и военной техники, доставшихся нынешней Украине от СССР, стоят в руинах и давно не функционируют. Идёт имитация налаживания новой структуры ОПК. Например, завод «Маяк», производивший в советское время магнитофоны, сейчас имитирует производство миномётов и пулемётов. На деле там занимаются неудачным тюнингом того, что ещё осталось на складах ВСУ. По сути, к настоящему времени Украина лишилась не только производственных мощностей, но и уникальных специалистов: конструкторов, инженеров и рабочих. Теперь она вынуждена побираться и выпрашивать у своих заокеанских хозяев, и у Европы милостыню. Кстати, поставки вооружений и боеприпасов из ЕС и США окончательно добивают украинский ОПК.

За примерами далеко ходить не надо. Николаевский кораблестроительный завод стоит в руинах, в то же время, Незалежная получает от США списанные катера класса «Island» и заключает соглашение на поставку малых кораблей из Великобритании. Кстати, Лондон делать это будет за солидные деньги. Чем Киев собирается расплачиваться - не ясно.

Совместное строительство с Турцией фрегатов типа «Ада», также пока дальше изложения этого проекта на бумаге - не пошло.

В настоящее время Незалежная получает из Чехии, Болгарии, Польши и Прибалтики боеприпасы и некоторое вооружение советского производства. Кроме того, Чехия поставляет Киеву некоторые образцы современной техники и вооружений, среди которых БМП-1АК, самоходная артиллерийская система «Дана-2». США поставляют: противотанковые комплексы «Джавелин», гранатометы PSRL-1, снайперские винтовки «Барретт» и боеприпасы к ним, броневики «Хамви», средства связи и управления, контрбатарейные РЛС, медицинское оборудование. Канада - винтовки LRT-3. Турция поставляет системы связи и управления, беспилотные летательные комплексы «Байрактар» в которые входят четыре - шесть летательных ударно-разведывательных аппаратов и один - два пункта управления. Британия продала Незалежной некондиционные броневики «Саксон». Франция поставляет Незалежной противотанковые комплексы «АПИЛАС» (APILAS). И это только то, что стало известно наверняка, слухи и обещанное Западом - Киеву, пока не обсуждаем.

При этом, бюджет Украины трещит по швам. Она всё глубже залезает в долги, и похоже будет расплачиваться своими природными ресурсами, в первую очередь - землёй, поскольку у неё больше ничего за душой не осталось. Общий объем задолженности Украины на июнь этого года составил 125 281,0 млн. долл. США. По данным, опубликованным украинским Минфином - номинальный ВВП Незалежной в 2020 году составил 155 582, 0 млн. долл. США.

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