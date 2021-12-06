Турция передала исламистам в Сирии партию оружия и боеприпасов

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6 декабря 2021, 16:13

Фото: Соцсети

Анкара направила в сирийскую провинцию Идлиб, которую по-прежнему контролируют исламисты новую колонну из десятков транспортных средств, гружёных оружием, боеприпасами, амуницией и строительными материалами для возведения фортификационных сооружений. Этот конвой замечен в районе Джебаль Аз-Завия провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Местные источники сообщили, что через пограничный переход «Баб Аль-Хава» прошла турецкая военная колонна, состоящая из грузовиков и бронетехники походного охранения. «Турецкие оккупационные силы доставили очередной конвой с логистическим оборудованием, боеприпасами, оружием и цементными блоками, предназначенными для турецких наемников-террористов, окопавшихся на юге провинции Идлиб», - информирует САНА.

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