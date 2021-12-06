В Казани завершились финальные схватки кубка Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою

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6 декабря 2021, 15:56

Фото: Соцсети

В Казани, во дворце единоборств «АК Барс» прошёл финал кубка Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

На ковре прошли единоборства между представителями сборных команд видов (родов) войск, военных округов, учебных заведений Минобороны России, региональных федераций армейского рукопашного боя, спортивных организаций и клубов в весовых категориях от 60 до 85 килограмм и свыше.

Всего приняли участия финальных состязаниях 16 спортивных коллективов. Соревнования проходили по правилам армейского рукопашного боя с выбыванием после двух поражений.

В ЦВО сообщают: «По итогам командного зачета первое место завоевали спортсмены Воздушно-космических сил, сборная Южного военного округа заняла второе место. Тройку лидеров замкнула команда Западного военного округа.

Соревнования прошли под общей организацией руководства Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища (КВТККУ)». Кстати, выпускниками этого Высшего военного учебного заведения являются: начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

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