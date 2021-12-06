Парк бронетехники российских войск в Таджикистане пополнился 30-ю новыми танками

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6 декабря 2021, 15:10

Фото: Соцсети

201-я российская военная база, дислоцирующаяся в Таджикистане, получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщило в понедельник новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В штабе ЦВО сообщили: «Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане… Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели».



Интерфакс пояснил: «Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи «Акведук» и многоканальным прицельным комплексом «Сосна-У» с тепловизором. Машина также получила цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира. Проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом максимального числа выстрелов.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил: «Три мотострелковых батальона полностью перевооружены на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы «Верба», также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения».

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