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Два ударных корабля ТОФ вышли в открытое море для отработки учебно-боевых задач

, 14:46

Два ударных корабля ТОФ вышли в открытое море для отработки учебно-боевых задач
Фото: Соцсети

Фрегат «Маршал Шапошников», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в Японское море для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий боевой подготовки с выполнением практических упражнений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Фрегат «Маршал Шапошников» проведёт учения, связанные по противолодочной борьбе, а также отработает алгоритм действий при проведении ракетных пусков. Этот корабль в дальнейшем будет введён в состав сил постоянной готовности флота. Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» отработает задачи по противовоздушной обороне.

В штабе ВВО информируют: «Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по береговой и морской целям».

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