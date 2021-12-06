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Россия и Индия договорились об углублении ВТС до 2030 года

, 14:38

Россия и Индия договорились об углублении ВТС до 2030 года
Фото: Соцсети

Москва и Нью-Дели подписали договор в присутствии глав военных ведомств о программе военно-технического сотрудничества до 2030 год. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

«Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха…Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг. Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросов поставок и разработки вооружений и военной техники», - информирует ДИМК МО РФ.

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