Россия и Индия договорились об углублении ВТС до 2030 года
6 декабря 2021, 14:38
Москва и Нью-Дели подписали договор в присутствии глав военных ведомств о программе военно-технического сотрудничества до 2030 год. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).
«Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха…Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг. Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросов поставок и разработки вооружений и военной техники», - информирует ДИМК МО РФ.
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