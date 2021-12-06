Аргументы Недели → Армия 13+

6 декабря 2021, 11:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

ВКС РФ в 2022 году получат Су-57 и гиперзвуковые ракетные комплексы. Россия и Америка вошли в клинч по украинской теме. Москва обозначила Западу «красную линию», Вашингтон не собирается её признавать. Опасность вооружённого конфликта России и НАТО - реальна. США планируют произвести дополнительно 480 новых термоядерных тактических авиабомб В61-12 и разместить их в Европе.



На минувшей неделе заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью «Красной Звезде» рассказал о том, как будут укреплены ВКС РФ в следующем году. Из его слов стало известно, что этот вид ВС получит более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, включая гиперзвуковые ракетные комплексы. Доля новых образцов составит 89%. Парк ВКС пополнится 250 единицами новой техники, в том числе истребителями пятого поколения Су-57, многоцелевыми истребителями Су-35С, боевыми вертолётами Ми-28НМ, Ка-52 и учебными самолетами ДА-42Т. На вооружение войск ПВО ВКС поступят зенитные системы С-350, С-400, комплексы «Панцирь-С», ракеты-носители «Ангара» и космические орбитальные аппараты военного назначения.



В течение всей недели западная и украинская пресса муссировала информацию о якобы подготовке российских войск к вторжению на территорию Украины. По непонятно от куда взятым данным, ВС РФ якобы сосредоточили на границе с Украиной танки, бронетранспортёры, БМП, ствольную и реактивную артиллерию. Заявлено о присутствии в приграничной зоне 100 батальонных тактических групп. В общей сложности разведка США насчитала близ российско-украинской границы до 175 тыс. российских военнослужащих. Ситуация обострилась, когда Минск объявил, что в понедельник (29 ноября) Беларусь начинает совместные военные учения с Россией вдоль своей границы с Украиной. Последовали угрозы из Вашингтона и Брюсселя. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «России придется заплатить высокую цену, если она снова применит силу против независимости страны, Украины». В свою очередь Москва опровергла утверждение Украины о том, что она готовится к нападению. Российское политическое руководство справедливо заявило, что Российская Федерация имеет полное право размещать войска на своей территории по своему желанию.



Комментируя саммит министров иностранных дел НАТО в Риге, президент России Владимир Путин во вторник, выступая на форуме в Москве, сказал, что расширение военной инфраструктуры НАТО на Украине — это красная линия, которую западным партнёрам переступать не стоит. По сути это означает, что НАТО и США заплатят высокую цену, если не остановятся в своём стремлении продвигаться дальше на Восток. Выражая своё беспокойство по поводу натовских амбиций, Владимир Путин подчеркнул, что размещённые на территории Украины ракетные комплексы обеспечат время подлёта высокоточных ракет до Москвы в 7-10 минут, а в случае развертывания гиперзвукового оружия, оно составит пять минут.



В свою очередь, в пятницу, американский президент Джо Байден, повествуя о предстоящих с Путиным переговорах по видеосвязи, заявил прессе: «Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет продолжительное обсуждение с Путиным… Я собираю воедино то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать…

Я не приемлю ничью красную черту».



Ситуация выглядит так: США готовят провокацию и ведут работу в информационном поле с прицелом на то, чтобы у Вашингтона был повод скрыть свои агрессивные намерения по отношению к России и обвинить Москву в агрессии. Россия однозначно должна готовится к военной провокации, в которой организаторами являются США, а исполнителем - Украина.



В этой сложнейшей обстановке, «пунцовой ягодой на вершине торта» стала информация о намерении Пентагона до 2025 года изготовить 480 новых тактических термоядерных авиационных бомб B61-12 и разместить их в Европе. Сообщение об этом поступило в прессу от Федерации американских учёных (Federation of American Scientists). Ранее от Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) поступила информация о том, что производство новых ядерных авиабомб стартовало в конце ноября на предприятии Pantex (Пэнтекс) в штате Техас и уже изготовлено около десятка единиц. Аналогичные авиабомбы уже находятся на американских авиабазах некоторых стран членов НАТО. Конкретно: в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Сюда же поступят и те 480 В-61-12, речь о которых шла выше. Сам принцип использования тактических термоядерных бомб указывает на это.



Для боевого применения данных боеприпасов используются стратегические бомбардировщики-«невидимки» B-2 Spirit; американские истребители пятого поколения F-35А block4; американские истребители четвёртого поколения: F-15E и F-16C/D, F/A-18, европейские истребители четвёртого поколения Eurofighter-Tornado. Причём, в нарушение международного договора о нераспространении ядерного оружия США приспособили для использования бомб B61: F-15E и F-16C/D, F/A-18, Eurofighter-Tornado, принадлежавших ВВС неядерных европейских стран. Кстати, перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider также будет носителем B61-12. Отличительной особенностью этого боеприпаса от других модификаций B61 состоит в том, что эта планирующая самонаводящаяся бомба оснащена механизмами подруливания. Она может нести термоядерный (водородный) заряд мощностью: 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.



ВВС США уже в течение нескольких лет организуют тренировки европейских пилотов в метании тактических водородных авиабомб B61-12. Более того, Америка приступила к поставкам в Польшу многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35А block4, приспособленных под B61-12. Есть мнение, что в перспективе в этой стране также появится американский склад, где будут храниться данные боеприпасы.





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