Американскую базу в Сирии обстреляли неизвестные, предположительно ракетами от БМ-13

Аргументы Недели → Армия 13+

5 декабря 2021, 15:23

Фото: Соцсети

Несколько взрывов прогремело на территории военной базы США, расположенной в районе Ат-Танф на востоке провинции Хомс, на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает сирийской государственное новостное агентство САНА.

На американскую базу в Сирии было совершено нападение. Пока не известно, кто это сделал. САНА получила сообщение от своих источников пограничного с Ираком и Иорданией региона Ат-Танф о том, что на американской военной базе в районе Ат-Танф были слышны несколько взрывов. Судя по всему, по янкам кто-то выпустил реактивные снаряды от реактивной системы залпового огня времён Второй мировой войны БМ-13 «Катюша», очень популярные у местных исламистских групп из-за простоты их изготовления и применения. Очевидцы свидетельствовали, что после взрывов в небе появились американские боевые вертолёты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости