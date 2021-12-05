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Американскую базу в Сирии обстреляли неизвестные, предположительно ракетами от БМ-13

, 15:23

Американскую базу в Сирии обстреляли неизвестные, предположительно ракетами от БМ-13
Фото: Соцсети

Несколько взрывов прогремело на территории военной базы США, расположенной в районе Ат-Танф на востоке провинции Хомс, на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает сирийской государственное новостное агентство САНА.

На американскую базу в Сирии было совершено нападение. Пока не известно, кто это сделал. САНА получила сообщение от своих источников пограничного с Ираком и Иорданией региона Ат-Танф о том, что на американской военной базе в районе Ат-Танф были слышны несколько взрывов. Судя по всему, по янкам кто-то выпустил реактивные снаряды от реактивной системы залпового огня времён Второй мировой войны БМ-13 «Катюша», очень популярные у местных исламистских групп из-за простоты их изготовления и применения. Очевидцы свидетельствовали, что после взрывов в небе появились американские боевые вертолёты.

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