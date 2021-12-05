США пополнят свой арсенал 480 новыми термоядерными бомбами B61-12

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5 декабря 2021, 15:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Федерация американских учёных (Federation of American Scientists) сообщила, что военное и политическое руководство Соединенных Штатов решило до 2025 года изготовить 480 новых тактических термоядерных авиационных бомб B61-12, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Термоядерные гравитационные авиабомбы B61-12 приспособлены для метания не только с борта стратегических бомбардировщиков «невидимок» B-2 Spirit. Они также интегрированы с другими авиационными платформами, такими как: американские истребители пятого поколения F-35А block4; американские истребители четвёртого поколения: F-15E и F-16C/D, F/A-18, европейские истребители четвёртого поколения Eurofighter-Tornado. Причём, в нарушение международного договора о нераспространении ядерного оружия США приспособили для использования бомб B61: F-15E и F-16C/D, F/A-18, Eurofighter-Tornado, принадлежавших ВВС неядерных европейских стран. Кстати, перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider также будет носителем B61-12. Отличительной особенностью этого боеприпаса от других модификаций B61 состоит в том, что эта планирующая, самонаводящаяся бомба, оснащённая механизмами подруливания. Она может нести термоядерный(водородный) заряд мощностью: 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Интерфакс также информирует: «Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) на минувшей неделе сообщало, что производство новых ядерных авиабомб было начато в конце ноября на предприятии Pantex (Пэнтекс) в штате Техас. По имеющимся данным, США уже располагают, по меньшей мере, десятью такими новыми боеприпасами».

Аналогичные авиабомбы уже находятся на американских авиабазах некоторых стран членов НАТО. Конкретно: в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Также ВВС США организует тренировки европейских пилотов в метании тактических водородных авиабомб B61-12. Более того Америка уже приступила к поставкам в Польшу многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35А block4, приспособленных для метания B61-12. Есть мнение, что в перспективе в этой стране также появится американский склад, где будут храниться данные боеприпасы.

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