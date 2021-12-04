На медицинской конференции в СПб немецкий врач назвал Байдена - преступником

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4 декабря 2021, 20:15

Фото: Соцсети

Выступая, онлайн на международной медицинской конференции, посвящённой пандемии Covid-19, немецкий доктор Хайко Шонинг обвинил Джо Байдена и Билла Гейтса в преступлениях против человечества.

Выступая, онлайн на международной медицинской конференции, посвящённой пандемии Covid-19, немецкий доктор Хайко Шонинг заявил, что все западные вакцины производятся на одном предприятии. Шоннинг назвал имена тех, кто заинтересован в данной монополии на производство вакцины от коронавируса и назвал их преступниками, инициировавшими искусственное создание смертоносного вируса. В списке фигурируют: Билл Гейтс и Джо Байден. В его речи также прозвучал намёк на искусственное происхождение вируса, появившегося в лаборатории, в интересах крупнейших фармацевтических корпораций. Свои выводы он изложил в книге «Game over».

Ранее на этот же факт указывал журналист Александр Садовников, который подготовил серию журналистских расследований, посвященных происхождению Covid-19. В результате Садовников пришёл к выводу что данный вирус можно квалифицировать, как биологическое оружие и, что он имеет однозначно лабораторное происхождение. Александр указал, что в разработке этого вируса были кровно заинтересованные международные фармацевтические корпорации.

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