Вероятно, Вашингтон стремится обескровить Россию, чтобы затем направить все свои силы для борьбы с Китаем

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4 декабря 2021, 18:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Россия якобы планирует вторгнуться в Украину в новом году, при этом в операции примут участие до 175 000 военнослужащих, заявило американское издание Washington Post со ссылкой на документы американской разведки и неназванного должностного лица. Об этом сообщает телеканал RT. Эксперты считают, что Москве стоит опасаться нападения со стороны прокси-сил НАТО в вышеуказанные сроки.

Чиновник из администрации Байдена на правах анонимности заявил: «Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года». Из того же источника изданию Washington Post стало известно, что по данным американской разведки в наступление может быть брошено как минимум 100 батальонных тактических групп (БТГ). Общая численность войск якобы предназначенных для вторжения на Украину насчитывает 175 тыс. штыков. Естественно, эта группировка включает танки, транспортную бронетехнику, а также реактивные системы залпового огня, самоходную и буксируемую ствольную артиллерию.

Сообщается, что данные разведки подкреплены снимками из космоса, зафиксировавшими российские силы близ украинской границы. Кроме того, в Вашингтоне и в Киеве утверждают, что Россия якобы начала пропагандистскую деятельность с целью опорочить киевский режим, НАТО и США. Откровенно говоря, киевское правительство себя уже так опорочило, что дополнительные усилия в этом направлении не нужны. А результаты «позитивных» деяний США и НАТО можно наблюдать в Афганистане, Ираке и Сирии.

Россия, в свою очередь отвергает обвинения, заявив, что у нее нет планов ни на кого нападать, и обвинила Вашингтон в разжигании «истерии». Собственно, в этой «истерии» есть суть истиной информационной войны.

Есть мнение, что именно Российской Федерации стоит опасаться военных провокаций в указанные Вашингтоном сроки начала боевых действий на украинской территории. Именно США и НАТО ведут жёсткую информационную и пропагандистскую подготовку для оправдания будущих боевых действий против России.

Такой приём, когда истинный агрессор обвиняет жертву в нападении - стар как мир. Он применялся теми же нацистами для оправдания вторжения в Польшу в 1939 году. Янки и их натовские союзники ничего нового не придумали и идут старым давно проторенным путём.

Более того Байден сам является орудием информационной войны, заявляя, что не признаёт никаких «красных линий», обозначенных Москвой для НАТО и США. По мнению российских военных экспертов, среди которых: Виктор Литовкин, Алексей Леонков, Юрий Кнутов и Владимир Ераносян, - США намеренны использовать Украину в качестве тарана, способного спровоцировать Россию на военные действия против коллективного Запада. Причём Пентагон и командование НАТО предполагают, что бои развернутся только вдоль российских западных границ. А в качестве пушечного мяса будет использоваться украинская армия и войска стран Восточной Европы. США и альянс намерены лишь вооружать их и поставлять им боеприпасы. А также у Пентагона и НАТО есть планы направить на восток силы специальных операций и военных советников.

Судя по всему, Вашингтон вынашивает планы тем или иным способом обескровить Россию, чтобы добиться бескровной капитуляции Пекина, когда оный останется без такого потенциального союзника как Россия. Это означает, что Москве стоило бы частично развернуть глубоко эшелонированные оборонительные боевые порядки на своих западных границах и в Белоруссии, для чего потребуется не 175 тыс. штыков, а гораздо больше войск.

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