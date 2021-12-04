Bloomberg: Анкара поставит Киеву еще 20 «Байрактаров», а тот поможет Турции создать баллистическую ракету

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4 декабря 2021, 16:13

Фото: Соцсети

Турция продаст Украине партию как минимум в 20 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar-TB2(Байрактар) в Украину, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь Bloomberg (Блумберг).



Стало известно от источника в турецком правительстве о том, что готовятся сделки между Киевом и Анкарой, касающиеся военно-технического сотрудничества. Речь идёт о дальнейшем снабжении ВСУ турецкими беспилотниками, другой боевой техникой, вооружением и боеприпасами. Кроме того, Киев может передать Анкаре технологию изготовления советской двухступенчатой ракеты «Зенит-2», что по мнению Блумберга позволит Турции создать свою баллистическую ракету.

Также Bloomberg напоминает, что компания Baykar, с 2019 года продала Украине «десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами», а «заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки». Ранее в сентябре издание defensenews.com сообщало, что Украина и Турция готовили контракт на 24 беспилотника Bayraktar-TB2.

Поясняем, БПЛА поставляются комплексами, в которые входит четыре - шесть летательных аппаратов и один или два пункта управления (ПУпр). В ходе боевого применения Bayraktar-TB2 может переходить под управление от одного ПУпр к другому, по мнению разработчиков, это позволяет увеличить радиус действия одного или нескольких БПЛА. Ожидается, что в ближайшей перспективе на Украине появится новый тяжёлый «Байрактар - Акинчи».

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