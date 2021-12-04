США отказывают Москве в праве вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику

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4 декабря 2021, 13:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку, - гласит древнее римское изречение. Именно так Вашингтон трактует своё право верховодить в мире. США защищают свою монополию по перекраиванию границ и оказанию давления на другие странны с целью - изменить их внешнюю и внутреннюю политику. Именно в таком ключе снова высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс».

Освещая прогнозы на предстоящую встречу Путина и Байдена, глава американского Госдепа заявил: «Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем… Обеим странам и России, и Украине, необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией». Ожидается, что на переговорах двух лидеров будут затронуты кроме Украины, Афганистан, Иран, Ливия и Сирия. Вероятно, также, что Байден не упустит момента, чтобы потребовать от РФ прекратить свою активность в Центральной и Западной Африке.

И всё же, главным вопросом будет отстаивание Вашингтоном своих монопольных прав на Украину. Сообщается, что Байден не намерен принимать во внимание заявления Владимира Путина о красных линиях в отношении этого государства. Судя по всему, Белый Дом решил занять жёсткую позицию, как известно отсутствие гибкости в дипломатии даёт нулевые результаты. К тому же Москва уже неоднократно заявляла, что не намерена далее терпеть окрики Вашингтона, но готова вести дела на условиях партнёрства и равноправия во взаимоотношениях.

Похоже ментально Вашингтон так и застрял в середине 1990-х годов и не способен принять тот факт, что Россия сумела добиться паритета с США в военном и политическом отношениях. Штаты позволяют себе принимать решения на перекраивание границ, как это было уже не раз. Самый яркий пример - отделение Косово от Сербии с использованием жесткой военной силы. Ещё тогда российское политическое руководство предупреждало США и НАТО, что они выпускают джина из бутылки и, что такое - не может остаться без последствий.

Теперь же Америка заявляет, что не допустит расчленения Украины. А Кризис в Незалежной посерьёзнее Косовского. Здесь помимо русскоязычных регионов из состава страны мечтают выйти вместе с территорией этнические венгры. По сути, Вашингтон пестует украинский национализм, осуждённый по итогам Второй мировой войны. Но на этот раз Вашингтон (устами Блинкена), забыв о своих проказах вещает об изменении границ в другом, выгодном для себя ключе: «Если еще раз мы оставим подобное безнаказанным, это грозит риском подорвать весь международный порядок, являющийся лучшим гарантом для мира, стабильности и возможности для людей добиваться прогресса».

Более того глава Госдепа в жестком тоне требует от Москвы прекратить передвижение войск по российской территории, если это будет неугодно Америке. В разговоре с журналистами, президент США Байден также заявил, что намерен «выкрутить руки» российскому лидеру на предстоящей встрече и добиться от него существенных уступок в вопросах, касающихся не только внешней, но и внутренней политики России.

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