МО РФ сообщило об окончании учений ВМС стран АСЕАН и ВМФ России, против кого они были направлены

Аргументы Недели → Армия 13+

4 декабря 2021, 13:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военно-морские манёвры ARNEX-2021, в которых принимали участие, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России благополучно завершились. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

От ВМФ России на учения ARNEX-2021 был выделен большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». В манёврах приняли участие боевые корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Они отработали оперативное взаимодействие при развёртывании сил на Индо-тихоокеанском ТВД и совместное тактическое маневрирование в ходе учебного морского боя у побережья Индонезии в районе острова Ве. Также проводились тренировки по спасательным работам и проверке подозрительных кораблей на море, в рамках антипиратских и антитеррористических действий.

Военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Ераносян пояснил «Аргументам недели» общие задачи этих учений и конкретные задачи российского ПЛК: «Это «первая позитивная ласточка», поскольку проведение совместных военных учений способствует укреплению международных связей РФ на политическом и военном уровнях. Все участники манёвров в той или иной степени сотрудничают в военно-техническом направлении. Выходит так, что эти учения способствуют экспорту российских вооружений в перспективном кластере Индо-тихоокеанского региона. Кроме того, маневры проводились в районе интенсивного движения торговых судов. Например, Сингапур — это один из крупнейших в мире торговых портов. Учения однозначно носили противопиратскую направленность, решались проблемы обеспечения безопасности самого интенсивного в мире морского торгового пути, это если говорить об общих задачах. Сразу оговорюсь, что страны АСЕАН (кроме, может быть, Мьянмы) не рассматривают США и их союзников в качестве вероятного противника. Однако, участие со стороны России именно противолодочного корабля, возможно, означает, что наши моряки отрабатывали свои вопросы противолодочной борьбы и осваивали театр военных действий по собственной отдельной программе. Бесспорно, у РФ в регионе свои интересы, поэтому наш флот должен быть готов к действиям по их защите».

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