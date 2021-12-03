ЦВО в 2021 участвовал в 11 международных учениях на Центрально-азиатском стратегическом направлении

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3 декабря 2021, 17:48

Фото: Соцсети

В 2021 году в зоне ответственности Центрального военного округа (ЦВО) на территории России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана было проведено 11 международных учений. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа, ссылаясь на слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

В частности генерал-полковник Александр Лапин заявил: «В этом году провели 11 совместных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества… Венцом совместной подготовки войск в этом году стало совместное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство–2021 с привлечением свыше 1,7 тыс. военнослужащих от шести стран-членов ОДКБ».

В ходе манёвров объединённые силы отработали вопросы управления и применения войск оперативного развертывания с перегруппировкой на основном стратегическом направлении, а также оттачивалась тактика действий сил для разрешения вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-азиатского региона.

Всего в 2021 году округом проведено более 50 мероприятий международной деятельности. Они проводились совместно с военными из Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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