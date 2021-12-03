Шойгу вручил БФ корабельную чашу

Балтийской флот (БФ) награждён особым знаком воинской доблести –Корабельной чашей Министерства обороны Российской Федерации. Её вручил командующему БФ глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Корабельную чашу командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Виктору Лиине вручил Министр обороны Российской Федерации Герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Этот знак воинской доблести старейший в России флот получил за заслуги в укреплении обороноспособности страны и её национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом.
Пресс-служба ЗВО поясняет: «Войсковая (корабельная) чаша изготавливается из серебристого металла с золотистой внутренней поверхностью, на неё наносится эмблема воинской части, сведения о значимых событиях боевого пути и заслугах, а также дата ее вручения. Она вручается соединениям, воинским частям Вооружённых сил за отличия при выполнении специальных задач, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные в ходе маневров, походов и учений, качественное освоение и эффективное применение личным составом образцов вооружения и военной техники. Первую полковую чашу получила в ноябре 2018 года 112-я ракетная бригада Западного военного округа».
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