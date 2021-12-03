Адмирал Моисеев: Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике

Аргументы Недели → Армия 13+

3 декабря 2021, 17:30

Фото: Соцсети

Милитаризация Арктики идёт ускоренным темпом в этой гонке участвуют не только арктические страны. Но, тон всему задают США и их союзники по НАТО. Одновременно звучат обвинения в адрес РФ, что именно она неудержимо наращивает свой военный потенциал в данном регионе.

Выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее», проходящем сейчас в Санкт-Петербурге Александр Моисеев сказал: «Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства, соблюдая принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства и принимает шаги по восстановлению позиций в регионе, утраченных при распаде СССР», - заявил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев в рамках стратегической сессии «Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени» XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». «Обеспечение безопасности страны и охраны своих территорий является естественным стремлением любого суверенного государства».

Приарктические страны: США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия продолжают активизировать деятельность по реализации своих экономических интересов в регионе, расширению национальной юрисдикции на дополнительные участки континентального шельфа Северного Ледовитого океана. Сюда же стремятся и те государства, чью границы находятся далеко от арктического региона: Япония, Южная Корея и другие.

Моисеев подчеркнул: «В настоящий момент в Арктике расположено до 50-ти объектов военной инфраструктуры иностранных государств, таких как США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия… Эти страны имеют в регионе 22 аэродрома, 23 военно-морских базы, пункта базирования, либо портов, использующихся в том числе в военных целях, а также 4 радиолокационных станции предупреждения о ядерном ударе. На постоянной основе на этих объектах дислоцировано до 19 тысяч человек личного состава…Усиление военного присутствия США и НАТО в Заполярье, а также заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командования вооруженными силами стран Альянса свидетельствуют о намерениях не допустить доминирования Российской Федерации в Арктике всеми возможными способами, включая демонстрацию военной сил… Военно-морские силы США и стран блока НАТО продолжают практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей в Баренцево море. Нами отмечается рост продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США».

Только в 2021 году, несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку, в регионе проведено 20 мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооружённых сил стран-участниц блока НАТО.

Более того, на протяжении последних трех лет, отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Если в 2016-2018 годах полеты американских стратегических бомбардировщиков над акваторией Баренцева и Норвежского морей являлись единичными событиями, то в 2019-2021 годах полеты выполнялись систематически с нарастанием интенсивности – с семи (17 самолетами) в 2019 году до 10 (28 самолетами) вылетов в 2021 году.

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