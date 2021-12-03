Адмирал Моисеев: Основным инструментом защиты национальных интересов РФ в Арктике является Северный флот

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3 декабря 2021, 16:48

Фото: Соцсети

Командующий Северным флотом ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев выступил с докладом, о роли вверенного ему межвидового объединения российских Вооружённых сил, на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Основным инструментом реализации государственной политики Российской Федерации и защиты её национальных интересов в Арктике является Северный флот», - заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в рамках стратегической сессии «Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени».

На сегодняшний день главными направлениями деятельности Северного флота являются защита суверенитета страны в Арктической зоне, целостности и неприкосновенности ее Арктических территорий; предотвращение военных конфликтов; поддержание сил и войск флота на уровне, гарантирующем нанесение агрессору неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки.

Под неусыпной защитой СФ находится и Северный морской путь. Свои претензии на него уже неоднократно высказывали политики и военные США.

Моисеев также заявил: «В качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется плановая поставка современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения».

В настоящий момент уже создана сплошная зона радиолокационного обнаружения воздушных и надводных целей вдоль северной границы Российской Федерации, организовано выполнение комплекса мероприятий, проводимых силами Северного флота, по освещению подводной обстановки в прибрежных районах Арктической зоны. Продолжается реконструкция полярной аэродромной сети и портовой инфраструктуры, строительство на островах Северного Ледовитого океана и на арктическом побережье военных городков для размещения соединений и частей Северного флота, что обеспечивает комфортную современную среду жизнедеятельность военнослужащих при выполнении ими поставленных задач.

Командующий СФ подчеркнул: «Важно отметить, что Северный флот имеет в своем составе группировку морских стратегических ядерных сил. Подчеркну, что Россия рассматривает данное оружие в первую очередь как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире».

Северный флот сотрудничает с соседней Норвегией в вопросах обеспечения безопасности навигации в регионе. Несмотря на то, что она является членом НАТО, а следственно и стратегическим противником РФ. Однако совместные российско-норвежские учения по поиску и спасанию на море, получившие наименование «Баренц», проводятся в плановом порядке.

ДИМК МО РФ уточняет: «Главными целями данного международного учения являются отработка совместных действий при проведении поиска и спасания экипажей кораблей, судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие в море, а также улучшение международного взаимодействия и координации действий в случае морских происшествий в Баренцевом море.

В 2021 году учение проводилось под общим руководством норвежской стороны. От Северного флота в учении принимали участие спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолет Ил-38, поисково-спасательный вертолет Ка-27. Также от российской стороны были задействованы силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра, поисково-спасательный вертолет Ми-8, пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Международные учения «Баренц» проводятся ежегодно в соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море» от 04 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения».

Адмирал Моисеев рассказал: «Гидрографической службой Северного флота на систематической основе проводятся океанографические исследования в Арктике – как в интересах обороны, так и для обеспечения морской деятельности Российской Федерации»,- заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в рамках XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее… В 2021 году впервые Северный флот принял участие в Комплексной экспедиции «Помни войну» по поиску кораблей и судов, погибших в Арктике в годы Великой Отечественной войны, проведенной совместно с Русским географическим обществом».

ДИМК МО РФ информировал: «В ходе проведенных мероприятий были обнаружены сторожевые корабли «Туман» и «Пассат» Военно-Морского Флота СССР, корвет «Блюбелл» и эсминец «Матабеле» военно-морских сил Великобритании, два самолёта (И-153 и А-20), а также 12 судов, погибших в море в период Первой и Второй Мировых войн и послевоенные годы. При проведении исследований были уточнены координаты более 20 затонувших кораблей (судов)».

В 2021 году экипажами гидрографических судов «Горизонт», «Визир» и «Ромуальд Муклевич» проводились гидрографические исследования, что позволило актуализировать и дополнить информацию морских навигационных карт.

Командующий СФ поведал об охране окружающей среды силами флота: «Говоря об участии флота в обеспечении экологической безопасности, следует отметить деятельность экологических отрядов флота по очистке арктических островов от технического мусора, находившегося там еще со времен Советского Союза. Так, в этом году была организована и проведена работа по ликвидации накопленного экологического ущерба на острове Кильдин… В 2021 году нашими военнослужащими было собрано и вывезено более 360 тонн металлолома. Всего же, начиная с 2015 года, Северным флотом собрано и вывезено с отдаленных и островных территорий свыше 3500 тонн металлолома».

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