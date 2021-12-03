Пентагон: В сухопутных войсках США превалирует расистский экстремизм, в морской пехоте - антиправительственный

Аргументы Недели → Армия 13+

3 декабря 2021, 16:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Под давлением Конгресса Министерство обороны США приступило к выявлению случаев экстремистского поведения военнослужащих, противоправительственной и другой направленности. Данное широкомасштабное мероприятие было инициировано после того, как высинилось, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало большое количество лиц ранее служивших в ВС США, а также состоявших на действительной военной службе. Об этом пишет специальный американский журнал Military Times. Военный эксперт Владимир Ераносян прояснил «Аргументам Недели», как строятся взаимоотношения между видами ВС в Минобороны США.

На прошедшей неделе был опубликован отчёт генерального инспектора Министерства обороны США, в котором представлена статистика сотен расследований, проведенных с 1 января по 30 сентября этого года. Среди них были десятки дел о расовом, антиправительственном или «домашнем насилии» в армии (сухопутных силах), флоте, морской пехоте и военно-воздушных силах, в результате которых было вынесено 10 внесудебных наказаний, один приговор военного трибунала, 31 административное дело и 18 необнародованных наказаний.

Принятый на скорую руку Закон о полномочиях национальной обороны от 2021 года потребовал от Пентагона стандартизировать свою политику, чтобы обвинения в экстремизме передавались генеральному инспектору Министерства обороны, который должен предоставлять в Капитолий годовой отчёт.

В течение многих лет в ВС США применяли традиционный не систематизированный подход, обычно работая с ФБР при предъявлении обвинений и обращаясь к Министерству юстиции при предъявлении обвинений, но никогда не отслеживая централизованно количество своих сотрудников, в отношении которых проводилось расследование.

В отчёте генерального инспектора Минобороны США есть данные о том, что управления видами ВС сообщили о проблемах со сбором и проверкой своих данных, и в некоторых случаях представленные цифры противоречили друг другу… Армия информировала о 33 обвинениях о «насильственном экстремизме на расовой почве», Военно-морские силы - 30, Корпус морской пехоты (КМП) - семь, а ВВС - ни одного.

В категории «антиправительственные / антиправительственные» было 34 случая в Армии, 14 случаев в ВМС, 25 случаев в КМП и ни одного - в ВВС. Правда Военно-воздушные силы единственные сообщили о «незаконном проникновении в Капитолий США» своих военнослужащих. Всего было выдвинуто 10 обвинений. В Пентагоне сделали вывод, что антиправительственный экстремизм более распространен в морской пехоте. А отчёты КМП не соответствуют истине.

В отчете также указано, что каждый Вид ВС ведёт дела об экстремизме по своему и там нет единого подхода: в Армия обо всех расследованиях сообщается соответствующему процессуальному Командованию; в Военно-морских силах централизованно отслеживаются все действия военно-полевых судов по экстремизму; Корпус морской пехоты разработал руководство по сбору статистики; ВВС имели идентификационный код для своей системы управления судебными делами для отслеживания обвинений в экстремизме.



Военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Ераносян рассказал газете «Аргументы Недели», о сути взаимоотношений между видами войск в Вооружённых силах США: «В Пентагоне существует раздрай уже на уровне концепций военного строительства. Каждый вид ВС в Америке имеет своё видение формирования, развития и вооружения своей структуры. У ВВС своя концепция развития, у сухопутных сил (Армии) - своя, и т.д. В ВМС существенные различия в навигационной политике и в концепции набора в экипажи кораблей представителей сексуальных меньшинств или ЛГБТ. Нет в ВС Америки централизованного мнения или общей стратегии. Каждая служба пытается на себя перетянуть одеяло. Например, Корпус морской пехоты в решении задач военного строительства группируется с ВМС и Береговой охраной. Соответственно, решая вопросы обновления вооружений и парка техники они лоббируют интересы определённых крупных корпораций, специализирующихся на строительстве кораблей, субмарин и конвертопланов.

Сухопутчики лоббируют производителей бронетехники и артиллерии. Взять даже сам Пентагон, там каждый (даже бывший) военный министр является лоббистов какой-то компании. Например, Патрик Шэнахэн лоббировал «Боинг», нынешний, Остин Ллоид - лоббист компании Raytheon, в которой он был вице-президентом. В США лоббизм — это, по сути, узаконенная коррупция. Кстати, генералы порой выполняют прямые указания тех компаний, которые стоят за их спиной, даже в вопросах комплектована личного состава. Если маркетинговая или ПИ-АР политика требует, то экипажи танков или даже кораблей будут полностью комплектоваться из представителей ЛГБТ сообщества. Эта нецентрализованная система военного строительства, как бы рвёт Вооружённые силы США на куски. Можно сказать, что они сами себя изнутри уничтожают.

Что касается антиправительственного экстремизма в войсках. ВС при отсутствии централизованной политико-воспитательной структуры, будут калькой гражданского общества. Естественно, что в войсках есть те, кто поддерживает Трампа. Об этом же свидетельствует само участие бывших военнослужащих в штурме Капитолия. Стоит помнить, что армия всегда является самым консервативным институтом государства. Естественно, что все эти новомодные явления - появление в её рядах геев и представителей ЛГБТ воспринимается воинскими коллективами в штыки. Кроме того, в США вообще, белые уже устали от набравшего невиданную ранее силу чёрного расизма и в армии это тоже проявляется. Тем более, что в последние несколько десятилетий в войсках увеличилось число афроамериканцев - командиров разных уровней, особенно их много среди сержантов. Любой рекрут в душе ненавидит сержанта, из-за той системы обучения и воспитания, которая традиционно принята в США и красочно показана в Голливудских фильмах. Прибавьте к этому непопулярные в войсках решения о наборе представителей ЛГБТ и секс-меньшинств. Последние агрессивные выступления БЛМ в городах США повлияли на настроения личного состава ВС. Военные в значительном числе начинают ненавидеть партию «Демократов» - инициаторов всех этих избыточных свобод, выходящих за пределы здравого смысла. То есть, сама общественно-политическая система Америки создаёт предпосылки того, что в армии нарастают экстремистские настроения».

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