Украинские СБУ и ГУР готовили диверсии в трёх российских регионах

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2 декабря 2021, 17:14

ФСБ пресекла попытку диверсантов службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) ВСУ провести террористические акты в трёх российских регионах. В результате оперативных действий были трое сотрудников украинских спецслужб. Об этом сообщает новостное агентство «Анна-ньюс», ссылаясь на свои источники.



Стало известно в четверг, что спецслужбы Украины готовили серию террористических актов на территории России. ФСБ задержала агентов Службы безопасности Украины (СБУ): Зиновия Коваля и его сына Игоря, которые прибыли в Россию для сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. В ходе обыска, проведённого после задержания, у подозреваемых было изъято короткоствольное и длинноствольное автоматическое оружие.



Также, сотрудниками ФСБ был взят под стражу агент Главного управления разведки Украины (департамент ВСУ), готовившего теракты на территории России. Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 года рождения признался, что готовил серию взрывов. Из его уст стало известно, что он был завербован подполковником ГУР ВСУ Кириловцом Михаилом Леонидовичем. Последний и еще двое офицеров украинской разведки организовали нелегальную заброску Цилыка на территорию Российской Федерации.



Анна-Ньюс также сообщает: «Украинские спецслужбы регулярно осуществляют диверсионно-террористическую деятельность на территории России. В августе ГУР Украины осуществило подрыв газопровода в районе населенного пункта Перевальное под Симферополем. Диверсию санкционировал лично начальник украинской разведки Кирилл Буданов».

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