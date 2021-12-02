Сергей Шойгу вручил государственные награды лучшим войсковым формированиям Вооружённых сил РФ

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2 декабря 2021, 16:59

Фото: Соцсети

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды, полковые и корабельные чаши лучшим войсковым формированиям, медицинским и образовательным организациям ведомства, а также объединениям Военно-морского флота. Об этом сообщает ДМК МО РФ.

На торжественном мероприятии, прошедшем в атриуме, министр заявил командирам и личному составу награждённых воинских коллективов: «Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов… эти высокие награды, символизирующие доблесть, патриотизм и самоотверженность российского воинства, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, послужат сохранению лучших традиций нашего Отечества».

ДИМК МО РФ информирует: «Указами президента РФ за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач орденом Жукова награждены Пятая общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище. Ордена Нахимова удостоена 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота. Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко награждён орденом Александра Невского.

В соответствии с приказами министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и её национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом, корабельные чаши вручены Северному, Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии, атомному подводному крейсеру «Владимир Мономах» 25-й дивизии подводных лодок ТОФ. Полковые чаши получили 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, 104-му десантно-штурмовому полку.

Полковая (корабельная) чаша - знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша символизирует единство, сплоченность, воинского братства. Первую полковую чашу получила в ноябре 2018 года 112-я ракетная бригада Западного военного округа – единственное семиорденоносное соединение Вооружённых сил РФ».

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