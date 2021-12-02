БПРК «Бастион» начали боевое дежурство на острове в центре Курильской гряды

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2 декабря 2021, 16:05

Фото: Соцсети

Береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПРК) «Бастион» поставлены на боевое дежурство на острове Матуа, находящимся примерно в центре Курильской гряды. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс» в четверг, ссылаясь на данные пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ)РФ.

В ТОФ проинформировали: «Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа… На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами».

Ранее сообщалось, что в 2016 БПРК «Бастион» и «Бал» были развёрнуты на островах Итуруп и Кунашир.

Пресс-служба ТОФ уточнила, что на Матуа «Бастионы» и личный состав доставлены большими десантными кораблями:«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава».

Напоминаем, что БПРК «Бастион» ведёт огонь крылатыми ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 500 км. Кроме того, на островах Курильской гряды развёрнута пулеметно-артиллерийская дивизия, усиленные средствами ПВО/ПРО и БПРК. А в аэропорту «Ясный» на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

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