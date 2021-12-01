Вооружённые силы РФ начали новый учебный год с военных манёвров

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1 декабря 2021, 14:28

Фото: Соцсети

Сразу в нескольких военных округах начались учения. В частности, в Южном военном округе (ЮВО) на полигоны вышли более 10 тыс. войск в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых соединений. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения и части совершили марши из мест постоянной дислокации на полигоны: Прудбой - Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области и Опук – в Крыму. Также впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

В полевых условиях будут отрабатываться различные учебные задачи, в первую очередь - по боевому слаживанию мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений более чем на 30 общевойсковых полигонах. Для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500, в том числе на полигонах в Волгоградской области.

Кстати, в данном сообщении, по сути, указывается причина вывод части российских войск в поля. Напоминаем, что Киев и его западные кураторы раздули из этого факта настоящую истерию, увидев в этом подготовку к войне с Украиной.

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