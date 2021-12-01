В ЦВО появилось первое штатное подразделение «Терминаторов»

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1 декабря 2021, 14:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Создана первая штатная рота боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в структуре одного из танковых полков уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирующейся в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО. Данные боевые машины стали результатом дальнейшего развития бронетанковых сил и наконец решили проблему борьбы с существующими и перспективными противотанковыми средствами.

Впервые создана штатная рота из девяти БМПТ «Терминатор» в составе одной из танковых дивизий ЦВО. Эти машины, по плану, будут задействованы более чем в 30 тактических манёврах в наступившем зимнем периоде обучения.

Пресс-служба ЦВО информирует: «Ранее, БМПТ «Терминатор» успешно прошли опытную эксплуатацию и освоение военнослужащими. «Терминатор» - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты, бороться с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника».

Данная техника стала решением серьёзной проблемы, связанной с увеличением возможностей противотанковых средств (ПТС) по уничтожению любой бронированной техники. Создание «Терминаторов» — это новый концептуальный шаг именно российского варианта военного строительства, не имеющий аналогов в мире.

Активная защита современных танков при срабатывании может поразить свою пехоту, находящуюся в непосредственной близости от них. Этот фактор также стал серьёзной проблемой, как и развитие ПТС. Современные боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортёры не в состоянии эффективно защитить танки от ПТС противника, их предназначение - транспортировка пехоты. Их вооружение соответствует основной задаче. Поэтому, было принято решение о создании специальной машины, предназначенной для борьбы с ПТС на танковой платформе, с танковой защитой. БМПТ «Терминатор» по боевым и техническим возможностям соответствует предъявляемым к ней требованиям. Здесь чувствуется инициативное действие Генштаба ВС РФ и его начальника Героя России, кавалера ордена «Святого Великомученика и Победоносца Георгия» генерала армии Валерия Герасимова, ранее окончившего танковое военное училище, бронетанковую академию, ВАГШ ВС РФ и служившего в танковых войсках ВС СССР и ВС РФ. В Генштабе ВС РФ не раз говорилось о необходимости срочных новаторских решений в деле строительства и развития танковых сил. «Терминаторы» - не единственное новшество, военная мысль на стоит на месте.

Анонсируя создание первой роты БМПТ в своём округе, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин (также - танкист) заявил: «Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и, в соответствии с современными требованиями, как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах».

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