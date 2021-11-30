Америка и Россия выступают со взаимными угрозами, указывая на «красные линии»

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2021, 18:23

Фото: Соцсети

Представители НАТО и США, находясь в Риге на саммите министров иностранных дел альянса заявили, что Россия заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины. В свою очередь российский президент Путин и глава МИД РФ указали, что если Запад вздумает пересечь «красную линию», то это ему придётся платить высокую цену. Об это м пишет издание EURACTIV.com.

Выступая перед журналистами перед встречей, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал передвижения российских войск «необычными» и добавил, что любые действия России по эскалации вызовут «большую озабоченность» Вашингтона. Беспокойство усугублялось тем, что в понедельник (29 ноября) Беларусь объявила о совместных военных учениях с Россией вдоль своей границы с Украиной.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наращивание военной мощи России вблизи границы с Украиной «неспровоцированным и необъяснимым», повторив свой призыв к Москве проявлять прозрачность и снизить напряженность в регионе, намекнув на возможные новые санкции против Москвы.

«России придется заплатить высокую цену, если она снова применит силу против независимости страны, Украины», - сказал Столтенберг.

В свою очередь Москва опровергла утверждение Украины о том, что она готовится к нападению. Российское политическое руководство справедливо заявило, что Российская федерация имеет полное право размещать войска на своей территории по своему желанию.

Комментируя саммит министров иностранных дел НАТО в Риге, президент России Владимир Путин во вторник, выступая на форуме в Москве, сказал, что расширение военной инфраструктуры НАТО на Украине — это красная линия, которую западным партнёрам переступать не стоит. По сути, это означает, что НАТО и США заплатят высокую цену если не остановятся в своём стремлении продвигаться дальше на Восток.

Выражая своё беспокойство по поводу натовских амбиций, Владимир Путин подчеркнул, что размещённые на территории Украины ракетные комплексы обеспечат время подлёта высокоточных ракет до Москвы в 7-10 минут, а в случае развертывания гиперзвукового оружия, она составит пять минут.

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