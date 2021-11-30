Киев пойман на лжи о размещении российских войск в Донецкой и Луганской областях

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30 ноября 2021, 17:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге в Пентагоне заявил о том, что американская военная разведка ведёт наблюдение за передвижением российских войск у границы с Украиной и отмечает их увеличение. Об этом сообщает новостное агентство «Укринформ».

Издание цитирует Кирби: «Мы продолжаем с большой тревогой наблюдать за передвижением российских воинских частей вблизи границы с Украиной… Мы внимательно следим за этим … А что касается цифр, я бы не стал давать здесь оценку с трибуны с точки зрения того, что именно мы видим. Но я могу вам сказать, что мы продолжаем видеть движение. Мы по-прежнему наблюдаем пополнения их сил… Я имею в виду, что это различные типы подразделений, которые продолжают собираться на границе с Украиной или нет, но вблизи нее».

В Киеве считают, что Россия сосредоточила на границе с Украиной около 40 батальонных тактических групп (БТГ). Но при этом называет странную численность в 115 000 штыков. Почему странную? Дело в том, что в среднем одна БТГ насчитывают до 1000 штыков. Похоже, что эти цифры кем-то просто придуманы. О местах их размещения так же даётся довольно размытая информация, мол они находятся на (цитирую агентство «Укринформ») «…территориях Крыма, а также в неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей на востоке Украины».

По сути, звучит обвинение России в том, что её войска вторглись на территорию Донецкой и Луганской областей. Что является откровенной ложью.

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