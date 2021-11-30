Аргументы Недели Армия 13+

Киев пойман на лжи о размещении российских войск в Донецкой и Луганской областях

, 17:51 , Специальный корреспондент

Киев пойман на лжи о размещении российских войск в Донецкой и Луганской областях
Фото: Соцсети

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге в Пентагоне заявил о том, что американская военная разведка ведёт наблюдение за передвижением российских войск у границы с Украиной и отмечает их увеличение. Об этом сообщает новостное агентство «Укринформ».

Издание цитирует Кирби: «Мы продолжаем с большой тревогой наблюдать за передвижением российских воинских частей вблизи границы с Украиной… Мы внимательно следим за этим … А что касается цифр, я бы не стал давать здесь оценку с трибуны с точки зрения того, что именно мы видим. Но я могу вам сказать, что мы продолжаем видеть движение. Мы по-прежнему наблюдаем пополнения их сил… Я имею в виду, что это различные типы подразделений, которые продолжают собираться на границе с Украиной или нет, но вблизи нее».

В Киеве считают, что Россия сосредоточила на границе с Украиной около 40 батальонных тактических групп (БТГ). Но при этом называет странную численность в 115 000 штыков. Почему странную? Дело в том, что в среднем одна БТГ насчитывают до 1000 штыков. Похоже, что эти цифры кем-то просто придуманы. О местах их размещения так же даётся довольно размытая информация, мол они находятся на (цитирую агентство «Укринформ») «…территориях Крыма, а также в неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей на востоке Украины».

По сути, звучит обвинение России в том, что её войска вторглись на территорию Донецкой и Луганской областей. Что является откровенной ложью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Политика

Общество

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Политика

Общество

В мире

Культура