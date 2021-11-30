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Российские и белорусские Су-30СМ совершили облёт государственной границы Белоруссии

, 15:04

Российские и белорусские Су-30СМ совершили облёт государственной границы Белоруссии
Фото: Соцсети

Истребители российских ВКС и белорусских ВВС провели совместное патрулирование воздушного пространства над белорусской границей. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны Белоруссии.

Издание цитирует текст полученный от МО РБ: «Белорусские и российские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы. Полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток…Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России…

В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации».

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