Пентагон сообщил СМИ о своих планах по размещению войск по всему миру

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2021, 14:45

Фото: Соцсети

Пентагон будет вкладывать значительные финансовые средства в военное строительство в Тихоокеанском регионе и одновременно обновлять существующие базы на Гуаме и в Австралии. США планируют значительно увеличить численность войск, объём вооружений и техники на данном театре военных действий (ТВД). Все эти усилия направлены на противодействие Китаю, чья экономическая и военная мощь значительно возросли за последние несколько десятилетий. Кроме того, военное ведомство намерено оценить состояние своих военных баз по всему миру и определить какие меры по их усилению необходимо предпринять. Об этом пишет американские издание Washington Times (WT).

Выступая перед журналистами, представители министерства обороны изложили общие принципы оценки администрацией Байдена военных активов США по всему миру и примерную дорожную карту того, где эти активы должны быть размещены размещенным в 21 веке. Сам документ засекречен, и официальные лица Пентагона не сообщили никаких подробностей о конкретных будущих шагах.

Однако, из сообщений представителей американского военного ведомства можно понять, как и где в первую очередь собирается Пентагон усиливать своё военное присутствие. В общем стало известно, что США намерены перебросить из Ближнего Востока и других мест силы и средства на Тихоокеанский ТВД.

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