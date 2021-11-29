Российские войска проведут до 40 учений в Таджикистане грядущей зимой

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29 ноября 2021, 15:53

Фото: Минобороны РФ

201-я военная база ВС РФ, размещённая в Таджикистане, проведет около 40 военных учений в новом зимнем периоде обучения, который начнется 1 декабря. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Издание цитирует информацию ЦВО: «Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях. Артиллерийские расчеты... выполнят огневые задачи во время тактических учений батарей и дивизионов с боевой стрельбой… Для оценки действий командиров подразделений и проверки способностей применять силы и средства ряд учений состоится в двустороннем формате».

Также пройдут учения тыловых служб. На полигонах «Ляур» и «Самбули» планируется организовать сборы специалистов радиационной, химической и биологической защиты, связи, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, подразделений артиллерии, разведки и инженерных войск.

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