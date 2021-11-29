Замглавкома ВКС РФ: Арсенал ВКС РФ в 2022 году пополнится перспективным гиперзвуковым оружием

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29 ноября 2021, 15:33

Фото: Красная Звезда

«Красная Звезда» опубликовала интервью с заместителем главкома ВКС России Андреем Юдиным, в котором идёт речь о планах по вооружению Воздушно-космических сил на следующий год. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Интерфакс цитирует заместителя главкома ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Юдина: «В рамках государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89 процентов… Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением… В настоящее время идёт активная фаза поставки вооружения в войска, и с учётом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу года доля современных образцов ВВСТ составит 87 процентов, а исправность достигнет 83 процентов».

Парк ВКС пополнится 250 единицами новой техники, в том числе истребителями пятого поколения СУ-57, а также многоцелевыми истребителями СУ-35С, боевыми вертолётами Ми-28НМ, Ка-52 и учебными самолетами ДА-42Т.

На вооружение данного вида ВС поступят зенитные системы С-350, С-400, комплексы ПВО «Панцирь-С», ракеты-носители «Ангара» и космические орбитальные аппараты военного назначения.

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