Расчёты ОТРК «Искандер-М» отработали ответный удар по условному противнику недалеко от украинской границы

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29 ноября 2021, 15:20

Фото: Соцсети

В Курской области во время боевого дежурства расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали нанесение контрударов по позициям противника. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По вводной: «подразделения ракетчиков подверглись внезапному нападению условных диверсионно-разведывательных групп, а также условной химической атаке вблизи своих позиций».

Подразделения ОТРК «Искандер-М» отразив нападение немедленно покинули свои огневые позиции и совершили марш в новый позиционный район. А ходе движения они преодолели участок заражённой местности. После прибытия в назначенный пункт, ракетчики подготовили в инженерном отношении новую огневую позицию и развернули оперативно тактические комплексы в боевое положение. Затем, было проведено уточнение координат целей и произведены электронные пуски ракет.

Пресс-служба Западного военного округа уточняет: «Всего в проверке боевой готовности было задействовано около 150 военнослужащих ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО».

Совершено очевидно, что данные действия, кроме прочего, являются напоминанием для горячих голов на Украине, об опасности провоцировать Россию в военном отношении.

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