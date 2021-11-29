МО РФ: Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
29 ноября 2021, 15:04
С борта фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был произведён очередной пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Данный тест является частью завершающегося цикла государственных испытаний. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.
Испытания прошли в акватории Белого моря. На этот раз была обстреляна морская мишенная позиция, находившаяся на удалении более 400 километров от точки запуска ракеты.
ДИМК МО РФ уточняет: «По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота».
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