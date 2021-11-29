Министерства обороны РФ и КНР договорились о сотрудничестве, а Пентагон сформировал департамент по борьбе с НЛО

Аргументы Недели → Армия 13+

29 ноября 2021, 09:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

В начале минувшей недели бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил прессе: «Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу». Так получилось, что это событие легло неизгладимой раной на память россиян. Слова бывшего главкома СФ вновь вызвали жаркие споры среди действующих военных чинов, запасников и ветеранов. В сторону адмирала Попова посыпались обвинения в нерешительности после получения информации о том, что АПЛ «Курск» легла на дно. Похоже, что американцы приложили руку к гибели нашей подлодки и её экипажа.

Во вторник Минобороны сообщило о плановой ротации дежурных сил авиации, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, в зоне ответственности Тихоокеанского флота. На аэродром Угольные Копи прибыли экипажи дальних высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и новая смена технического состава, которые приступили к решению задач по охране воздушных рубежей Российской Федерации в дальнем Северо-восточном районе РФ.

Пресс-служба ВВО пояснила: «Лётчики из состава смешенного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке уже более года несут боевое дежурство в Арктике и свыше 10 раз поднимались на сопровождение иностранных военных самолетов, приближающихся к границе России».



В тот же день стало известно, что в ходе рабочей встречи министров обороны РФ Сергея Шойгу и КНР - Вэй Фэнхэ, в режиме видеоконференцсвязи, была утверждена дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2021-2025 годы. Главы военных ведомств договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований. Они также подвели итоги состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Было заявлено, что в текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации совместных мероприятий боевой подготовки.



Пентагон не перестаёт удивлять непредсказуемостью своих решений. На прошлой неделе стало известно, что Минобороны США официально создало новый офис для отслеживания и организации наблюдений за НЛО силами и средствами армии США, признав, что постоянные случаи неопознанных воздушных явлений (UAP) «вызывают потенциальные проблемы национальной безопасности», которые нельзя игнорировать.



В служебной записке руководству Пентагона заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что «Группа по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами» будет координировать все усилия, связанные с UAP, в вооруженных силах и будет выступать в качестве основного контактного лица Министерства обороны для других федеральных агентств, работающих над этой проблемой.



Создание офиса/службы - важный шаг для Пентагона, говорится в сообщении ведомства, который всего несколько лет назад практически ничего не говорил публично об НЛО или своих крайне секретных исследованиях всего необъяснимого с чем сталкиваются американские военные и их союзники. Но, после выпуска серии видеороликов, показывающих близкие встречи военных пилотов с НЛО, Хикс и другие официальные лица приступили к открытому обсуждению потенциальных проблем безопасности, связанные с UAP. Пентагон на полном серьёзе говорит о необходимости предпринимать реальные меры для понимания того, что происходит в небе над Америкой и во всём мире.



В своей служебной записке Хикс заявила, что присутствие UAP «представляет собой потенциальную угрозу безопасности полетов для экипажей и вызывает потенциальные проблемы национальной безопасности».



Директор офиса UAP еще не назван, но этот человек будет курировать широкий круг вопросов, связанных с наблюдениями НЛО.



«Директор… решит проблему путем стандартизации отчетов об инцидентах UAP в отделе; его задача - выявление и сокращение пробелов в оперативных и разведывательных возможностях обнаружения; сбор и анализ оперативных, разведывательных и контрразведывательных данных; подготовка рекомендаций по внесению изменений в политику, подготовка нормативных актов для действий в зависимости от обстоятельств; определение подходов к предотвращению или уменьшению любых рисков, создаваемых интересующими воздушными объектами; и другие действия, которые директор считает необходимыми»,- говорится в меморандуме военного ведомства США.



К этой же работе будет подключена военная разведка США.



Пентагон и ODNI (директор национальной разведки) совместно работали над крупным докладом об НЛО, опубликованным ранее в этом году. В данном отчете, опубликованном в июне, определено, что большинство наблюдений НЛО военнослужащими США остаются необъяснимыми, но могут быть связаны с «прорывными технологиями» конкурентов, представляющими серьезную угрозу национальной безопасности.



Исследование не исключило, что посетители из далеких галактик стали причиной более 100 необъяснимых наблюдений UAP военнослужащими США.



Заявление Пентагона было сделано в связи с тем, что двухпартийная группа сенаторов, в том числе демократ Кирстен Гиллибранд из Нью-Йорка и республиканец Марко Рубио из Флориды, продвигают поправку к находящемуся на рассмотрении Закону о разрешении создать Управление по наблюдению за аномалиями и разрешению проблем для координации вооруженных сил США и разведывательных служб в работе относительно НЛО.



Похоже, фантазии американцев начинают переходить на новый шизоидный уровень. Причём, это помутнение сознания носит в США массовый характер и уже охватывает не только низовые уровни населения, но и элиту, включая представителей верховной власти и высшего военного командования. Это психическое состояние руководства США не может не вызывать беспокойства, поскольку в его распоряжении находятся крупные арсеналы оружия, включая ядерное. Самое интересное состоит в том, что НЛО угрожают только Пентагону и не трогают Вооружённые силы РФ или скажем КНР. Если вообразить, что американцы правы и их реально третируют пришельцы, это значит, что даже в глубинах вселенной знают какие эти янки плохие люди (напрашивается словцо пожёстче, но у СМИ свои правила, мы вынуждены быть вежливыми).

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