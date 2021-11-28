У Лондона имперские амбиции, он намерен разместить военные базы по всему миру и будет воевать за свои интересы чужими руками

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2021, 19:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На минувшей неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о грядущей реформе в вооружённых силах Туманного Альбиона и назвал эту затею: «Солдат будущего». Всё сводится к тому, что Лондон впервые со времен холодной войны будет управлять большим количеством баз по всему миру. Об этом пишет издание Evening Standat. Но, речь идёт не о простых военных базах. Лондон создаёт силы рейнджеров, которые будут организовывать, обучать, вооружать партизанские формирования в недружественных ему странах, способные воевать за интересы Великобритании.

Некоторые из этих баз будут новыми, некоторые - восстановленными старыми. Постоянные учебные центры расположат в пяти частях света. В Европе - в Польше, Германии и Эстонии. В Центральной Америке - в Белизе. На Аравийском полуострове - в Омане. В тихом океан - в Брунее. На это планируется израсходовать примерно 46 миллиардов фунтов стерлингов за следующие десять лет.

Однако, здесь не всё так просто, как может показаться с первого взгляда. Речь идёт о создании сети баз кибернетических войск для управления информационными операциями, которые кроме прочего будут заниматься фальшивыми новостями и пропагандой, и осваивать новый домен кибернетического поля и искусственного интеллекта. И также говорится о создании множества учебных центров, где будут формироваться подразделения из коллаборационистов.

Что касается обычных вооружённых сил. По словам Уоллеса армия станет ещё более худощавой и сократится до 73 тыс. штыков и это самый маленький показатель за полтора века.

Но, упор сделаю на силы специальных операций. Будет значительно увеличен полк рейнджеров, состоящий из небольших подразделений с отменным оснащением и вооружением, подготовленных к действиям в горячих точках и к руководству дружественными силами в недружественных государствах. То есть, эти специалисты будут обучены создавать регулярные и диверсионно-разведывательные формирования на базе протестных движений в той или иной недружественной Великобритании стране и командовать ими. И эти партизаны или даже силы более-мнение, соответствующие регулярному войску, будут воевать и погибать за интересы Великобритании в дали от её берегов. Англия в своём амплуа, она опять намерена загребать жар чужими руками.

Не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять, где они отработают эту стратегию в первую очередь. Недаром британцы спешно создают военные баз на территории Украины. Кстати, в английском парламенте об этом не было сказано.

«В этом есть что-то от «Back to the Future Soldier» (назад к солдату будущего) в новой концепции. Рейнджеры, похоже, готовятся к вчерашним войнам - в частности, в Афганистане», - подчёркивает издание Evening Standat.

В Афганистане работали роты таких же рейнджеров, численностью до 60 штыков. Они тренировали местные силы безопасности и военизированные формирования. Их также называют: Оперативные группы наставничества и связи - англ. аббревиатура OMLT. Поэтому в обиходе они получили кличку «омлеты». Evening Standat пишет: «OMLT - омлеты работали с большим риском для коллаборационистов и часто попадали в ужасные переделки». Издание считает, что этот план реструктуризации вооружённых сил выйдет Великобритании боком.

В действительности опыт наёма иностранцев на военную службу пока толком отработан только во Франции, там создан «Иностранный легион», который используется Парижем, как экспедиционный корпус, для проведения военных операций за рубежом. Но, при необходимости его могут подрядить и для подавления народных волнений на своей территории.

Британия решила пойти дальше, точнее вернуться отчасти в Викторианскую эпоху. Она намерена вообще воевать чужими руками, используя иностранных бойцов в войнах, в далёком зарубежье, как пушечное мясо, которым будут командовать британские военные. Согласитесь этот план омерзителен по свой подлости и нечистоплотности.

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