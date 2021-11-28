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Польские вояки утопили танк во время учений Tumak-21

, 17:34

Польские вояки утопили танк во время учений Tumak-21
Фото: Соцсети

В Польше завершились военные учения Tumak-21, которые проводились в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Минобороны Польши сообщает, что их главной целью было боевое слаживание войск на случай начала военных действий против Белоруссии. Об этом пишет агентство фронтовых новостей «АННА -Ньюс», ссылаясь на пресс-службу польского оборонного ведомства.

В маневрах приняли участие около 15-тыс. польских военнослужащих. Агентство «АННА – Ньюс» информирует: «Комично, что в ходе отработки форсирование водной преграды польские танкисты из 9-й танковой бригады чуть не утопили танк РТ-91, который позже с трудом удалось вытащить с применением инженерных машин».

Отмечается, что в учениях были задействованы: 9-я танковая бригада из состава 16-й механизированной дивизии, 1-я танковая, 19-я механизированная и 21-я горно-пехотная бригады 18-й механизированной дивизии.

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