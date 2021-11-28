НАТО призывает Россию мириться и перебрасывает самоходную артиллерию на восток

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2021, 16:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Латвию из Словакии транзитом через Польшу поступили 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana2. По сообщению Генштаба польских ВС данные меры предприняты для «обеспечения гибкой и эффективной способности реагировать на агрессию России в этом регионе». Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс». Артиллерия продолжает из Германии прибывать в Польшу. Страны Балтии и Украина усиливают группировки в своих приграничных с Белоруссией районах. Близ российских границ США и их союзники наращивают военное присутствие уже не как НАТО, а по собственной инициативе.



Кроме того, МИД Польши заявило о том, что Варшава рассчитывает на «большую защиту со стороны США и это должно быть больше, чем символическое присутствие».

В Интернете уже распространены видеоматериалы о передвижении железнодорожными составами, в Польшу, американских 155-мм САУ M109A7 Paladin и немецких 155-мм самоходок PzH-2000. Сейчас на белорусской границе сосредоточено до 23 тыс., польских войск, сюда же подтягивается боевая техника.

Отношение к России выразил без обиняков генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вильнюс, в воскресенье: «Дуальный подход НАТО к России - оборона и диалог - остается неизменным. Альянс предложил провести очередную встречу Совета Россия - НАТО более 18 месяцев назад, это предложение в силе. Теперь ход со стороны России». Что сказать? Ещё в VI веке до Рождества христова выдающийся китайский военный теоретик Сунь-Цзы в своём трактате «Искусство войны» писал, что «война – это путь обмана». Судя по всему, мало что поменялось в этом смысле за последние более чем два с половиной тысячелетия.

Правда, столь неизощрённая ложь, что льётся из уст Йенса Столтенберга вряд ли сможет кого-то ввести в заблуждение. Этот экзальтированный тип, по сути, говорит просто и доходчиво о том, что НАТО будет усиливать своё военное присутствие у Российских границ, а Москва должна разоружаться, отводить войска на восток, а лучше их распускать и демонстрировать вселенское миролюбие несмотря ни на что.

Тем временем Североатлантический блок, точнее отдельные его члены проявляют неуёмный интерес к тому, что происходит к востоку от российских границ. Поскольку у НАТО есть трудности с быстрым принятие решений из-за громоздкого бюрократического аппарата, в Вашингтоне прозвучал призыв к членам альянса действовать самостоятельно в общих интересах коллективного Запада.

Сотрудник ТАСС, полковник в отставке, военный аналитик Виктор Литовкин дал свой комментарий к вышеизложенным событиям газете «Аргументы Недели»: «НАТО давно «открыто» для диалога с Россией, на деле эта организация считает, что может выступать в роли ментора по отношению к Москве. Брюссель и Вашингтон стремится указывать России, как ей действовать и вести себя. При этом Запад высокомерен и не собирается вести диалог, а предпочитает монолог и политику нажима, и поддерживает этот монолог агрессивными действиями у наших границ. Им давно стоит понять, что Россия не проштрафившийся школьник и не позволит с собой говорить в таком тоне. Москва согласна говорить с НАТО и вообще с Западом только на основе равноправия и взаимного уважения. Также США и их союзникам давно про начать присушиваться к тому, что говорит Россия. А то, что они нагнетают и без того сложную обстановку на наших границах – это мы проходили и видим сие не в первый раз. И знаем, как с этим бороться. У нас есть в Калининградской области «Искандеры» (ОТРК «Искандер-М» индекс - 9К720) они прекрасно перекрывают половину Европы. Москва знает, что делать, если из них кто-то посмеет нарушить её границы. У нас есть мощная боевая авиация способная наносить ракетные удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Она в состоянии обрушить лавину огня на любой пункт в Европе будь то Польша, Великобритания, Германия или Франция. То же самое касается военных баз США, размещённых в пределах боевого радиуса действия наших ВКС. Вот о чём НАТО и США надо думать и помнить. Пугать нас – это бессмысленная затея. Они только впустую тратят деньги европейских и американских налогоплательщиков».

Судя по всему, Запад отказываться признать, тот паритет сил, что сложился между ним и Россией. От сюда все его выкрутасы с демонстрацией военной силы близ российских границ и стремление практиковать и далее «дипломатию Канонерок». Более того, Запад, создавая напряжённость и концентрируя войска на белорусской границе, упорно игнорирует положение новой Военной доктрины Союзного государства, согласно которому Москва воспримет агрессию против Белоруссии, как нападение на Россию. Ну что ж, господа играют с огнём. А высокомерная вешняя политика ЕС и США привела к стратегическому сближению двух крупнейших военных держав в мире РФ и КНР, чьи Вооружённые силы в совокупности превосходят возможности НАТО.

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