Английский генерал, чьи руки по локоть в крови – назвал Россию главной угрозой Британии

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27 ноября 2021, 18:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер читает, что, в настоящее время, главная угроза безопасности Великобритании исходит от России, которая оценивается более чувствительной чем угроза терроризма. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на издание «Интерфакс».

Генерал Николас Картер занимает должность Начальник штаба обороны (CDS), этот орган управления соответствует Генштабу Вооружённых сил (в нашем понимании), а его глава, по сути, руководит британскими вооруженными силами и одновременно является старшим военным советником государственного секретаря по делам обороны (министра обороны) и премьер-министра.

Николас Картер во главе 2-го батальона лёгкой пехоты, так называемой «Royal Green Jackets» воевал в Боснии и был готов атаковать российских десантников в Косово. Участвовал в Иракской кампании ВС США во главе 20-ой бронетанковой бригады. В Афганистане командовал 6-й пехотной дивизией. Можно с уверенностью говорить, что на его совести много уничтоженных жизней.

Стоит отметить, что он рассуждает не, как военный. Использует в своих выводах недоказанные сведения и оперирует не фактами, а эмоциональными умозаключениями, не имеющими ничего общего с реальностью. Такое поведение свойственно политикам, но не военачальникам. Отсюда можно делать вывод о состоянии британских вооружённых сил, которыми командуют демагоги.

В интервью британскому изданию Telegraph он заявил: «Россия — это самая острая угроза, и управление ею - первое место в моем списке. Это входит в список приоритетов советника по национальной безопасности… мы переживаем период феноменальных перемен… мы спорили о том, исходила ли угроза от насильственного экстремизма или это была государственная угроза со стороны России. На этом этапе аргумент о насильственном экстремизме почти победил… Но затем, в 2018 году, у нас было нападение на семью Скрипалей в Солсбери, и стало ослепительно очевидно, что Россия была самой острой угрозой для нашей страны».

Далее сей генерал выдавая свою точку зрения за стратегию Москвы молвил: «То, как сегодня появляются угрозы, - это не столько обычная угроза; скорее это то, что я называю деятельностью в серой зоне, где противники видят мир как непрерывную борьбу, в которой могут быть использованы все инструменты власти, пока они не приведут к горячей войне…постоянное участие России в провокационных действиях может привести к катастрофической ошибке, которая легко может привести к конфликту».

А как на счёт того, что именно Британия на протяжении всей своей истории интриговала, вела нечестивую игру и занималась государственным терроризмом в тех случаях, когда не могла применить открыто регулярную вооружённую силу против своих оппонентов. Британская империя была построена, развивалась и существовала на лжи, которую в Лондоне называю эффективной международной политикой. И теперь в духе свойственном этому государству больше политик, чем военный Николас Картер обвиняет Россию в тех грехах, в которых Лондону самому в пору повиниться. На деле, вина России состоит только в том, что она не позволяет себя уничтожить.

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