Издание EADaily считает, что, возможно - Киеву нужна война, но не на Донбассе, а с Белоруссией, готова ли к ней Украина?

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2021, 16:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Точной информацией о сосредоточении украинских войск на границе с Белоруссией нет, поэтому сложно судить о готовности ВСУ к военным действиям против северного соседа. Поскольку новая Военная доктрина Союзного государства (СГ) содержит положение о коллективной обороне в случае нападения на одного из двух его членов в котором (на манер 5-ой статьи устава НАТО) указано, что агрессия против любого члена СГ рассматривается как агрессия против всего СГ. Издание EADaily опубликовало на своём сайте статью, в которой ставится очень заковыристый вопрос: «Киеву нужна война, но не на Донбассе, а с Белоруссией?». По сути, в заголовке этого материала звучит утверждение о готовности Украины вступить в войну с Белоруссией. Военный аналитик Юрий Кнутов дал «Аргументам Недели» свой комментарий по этому вопросу.

EADaily цитирует слова начальника белорусского Генштаба Виктора Гулевича: «Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи — Литва и Латвия. А если еще учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Белоруссии, то, по сути, вокруг нашей страны формируется «пояс недружественных государств» по принципу известной американской концепции «колец анаконды»».

Однако издание EADaily, утверждает, что Польша, Украина и страны Балтии сосредоточив значительные силы на границе с Белоруссией смогло лишь привести данные о польских войсках: «В непосредственной близости от границы с Белоруссией. В них принимает участие 16-я механизированная дивизия польских вооруженных сил, а также 9-я танковая и 15-я механизированная бригады, батальонная тактическая группа НАТО и 11-й артиллерийский полк. Поляки в ходе мероприятий отрабатывают наступательные элементы действий войск: форсирование водной преграды, совместное действие танков «Леопард-2А5» и Т-72М1, пехотных подразделений и артиллерии дивизионного подчинения».

О численности и оснащённости украинских войск развёрнутых вдоль белорусской границы сведений нет. О том, какие силы развернули страны Балтии на своих южных границах также поступают очень скудные сведения.

Агентство «Спутник» цитирует представителя Минобороны Белоруссии Леонида Касинского: «Идут подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов. Так, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями, непонятно… Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Республики Беларусь… На литовском направлении сосредоточено около четырех тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием «Полесье». Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса». Кроме того, белорусское военное ведомство указывает на участившиеся полёты стратегической разведывательной авиации США на минимальном удалении от государственной границы РБ - от 20 до 35 км.

Ранее глава МВДУ Денис Монастырский заявлял: «Мы усиливаем пограничные подразделения (на границе с Белоруссией- ред.) силами полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских». Он же сообщил об использовании 15 вертолетов его ведомства. Информация о танках, артиллерии и бронетранспортёрах ВСУ, размещённых в приграничной с Белоруссией зоне, поступают лишь общие сообщения, никаких уточняющих данных, мол, есть – и всё. Однако, ранее стало известно о недопоставках ГСМ в ВСУ на 22% ниже требуемого объёма. Это как минимум говорит о неготовности украинских войск к нападению. Кстати нефтепродукты Киеву поставляет Минск. Батьке Лукашенко стоило бы задуматься о том, что государственная безопасность дороже тех небольших денег, которые бюджет его страны пополняется за счёт данных поставок.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом «Аргументы Недели» заявил: «Украина действительно перебросила на границу войска. Объясняет это тем, что, якобы, с территории Белоруссии готовится нападение сил ВС РФ и РБ на Незалежную. И американцы выдвинули такую идею, что удар по Украине будет наноситься с трёх сторон: с российско-украинской границы, белорусской границы и с территории Крыма. Под видом этой мнимой угрозы ведётся концентрация сил Украины, Польши и стран Балтии на границах с Белоруссией. В общем-то, Беларусь не имеет ни ресурсов материальных, ни достаточных войск для того, чтобы связываться в одиночку, либо с Польшей, либо с Украиной. Минск однозначно проиграет в такой войне, из-за того, что вооружённые силы (РБ – «АН») гораздо слабее. Если говорить о возможности нападения России вместе с Белоруссией на Украину, это сказка. Американцы дали цифры, что Россия скопила для наступления 100 батальонных тактических групп (БТГ). Они считают, что одна БТГ насчитывает 1000 штыков. Получается 100 тысяч.

Украинская армия насчитывает 250 тыс. Вести речь, что с такими силами Россия может напасть на Украину- просто глупо.

Цель — этой провокации такова: обвинить Россию в том, что она вот-вот начнёт войну. Первыми ударить, получить по морде сделать так же, как Саакашвили (в 2008 году – «АН») – обвинить во всём Россию.

Мол, не Украина напала первой, а Россия. Заставить НАТО втянутся в боевые действия, не на прямую конечно. Напрямую ни американцы, ни немцы, ни французы участвовать в этой драке не будут. Англичане могут послать спецназ. Спецназ однозначно все пошлют. Войска могут послать поляки и какие-то небольшие подразделения – прибалты. Техника и вооружения будут поставляться. И могут организовать бесполётную зону над Украиной. Основная задача втянуть Россию в войну с Украиной. Запад стремится ослабить РФ (на Украину им наплевать). Самое главное, будет повод ввести санкции против «Северного потока - 2» (СП), вообще его запретить для того, чтобы США могли ввозить свой сжиженный газ в Европу. Америка с помощью маркетинговой манипуляций спотовых продаж на бирже подняла цену на газ. Теперь её сжиженный газ стал конкурентоспособным. Сейчас её задача не допустить работу СП-2, который может сильно поддержать экономику РФ и дать плюсы в плане экономического роста и решения социальных вопросов. Американцы это понимают и ведут двойную игру в тандеме с Киевом, а мнение европейцев Вашингтон игнорирует».

Похоже на то, что полякам придётся отдуваться за интересы США если, при минимальной поддержке со стороны Литвы и Латвии совсем формальной поддержке со стороны Украины ввиду слабых военных возможностей последних. А Украине, как сказал Юрий Кнутов отводится роль жертвы, в классических традициях Голливуда, которого потом «благородная» Америка будет спасать от лап «жестокого агрессора».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости